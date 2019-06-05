Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу



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Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки

«Тор всех времен и народов» покидает фабрику грез ради семьи

Крис Хемсворт заявил, что прощается с Голливудом, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Звезда «Мстителей», где он сыграл героя кинокомикса Тора, признался, что сейчас на первом месте для него его жена и их дети.

35-летний актер и 42-летняя Эльса Патаки воспитывают семилетнюю дочь Индию и пятилетних близнецов Сашу и Тристана.

Крис провел 12 месяцев на съемках вдали от родной Австралии, где осталась его семья, и собирается на год взять паузу в карьере.

«В этом году я, вероятно, больше не буду сниматься. Я просто хочу побыть дома со своими детьми», – рассказал Хемсворт.

«Сейчас у них очень важный возраст. Они все еще маленькие, но уже соображают, когда я уезжаю на более долгий срок, чем раньше», – добавил он.