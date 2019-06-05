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    Жизнь

    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу

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    Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки - Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Крис Хемсворт и его жена Эльза Патаки

    «Тор всех времен и народов» покидает фабрику грез ради семьи

    Крис Хемсворт заявил, что прощается с Голливудом, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Звезда «Мстителей», где он сыграл героя кинокомикса Тора, признался, что сейчас на первом месте для него его жена и их дети.

    35-летний актер и 42-летняя Эльса Патаки воспитывают семилетнюю дочь Индию и пятилетних близнецов Сашу и Тристана.

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    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу
    Актер, сыгравший Тора, поставил карьеру на паузу

    Крис провел 12 месяцев на съемках вдали от родной Австралии, где осталась его семья, и собирается на год взять паузу в карьере.

     «В этом году я, вероятно, больше не буду сниматься. Я просто хочу побыть дома со своими детьми», – рассказал Хемсворт.

    «Сейчас у них очень важный возраст. Они все еще маленькие, но уже соображают, когда я уезжаю на более долгий срок, чем раньше», – добавил он.

     

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