Актриса из фильма «Облачный атлас» умерла в возрасте 16 лет



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Майя-Лесия Нэйлор умерла еще 7 апреля, но известно об этом стало только сейчас

Звезда телеканала ВВС Майя-Лесия Нэйлор скончалась в возрасте 16 лет. Причины смерти неизвестны, однако представители канала рассказали, что смерть наступила после того, как актрисе внезапно стало плохо.

Девушка умерла еще 7 апреля, однако новость просочилась только 18 апреля.

Нэйлор принимала участие в детских телешоу. Она также строила карьеру в музыкальном и модельном бизнесе. Помимо съемок на телевидении, она снялась в «Облачном атласе», где ее партнерами по площадке стали Хэлли Берри и Том Хэнкс.

Представители ВВС рассказали, что она была одной из самых любимых звезд детских программ, очень талантливой актрисой, певицей и танцовщицей.

«Мы знаем, что новость очень грустная. Мы будем скучать по Майе-Лесии. Наша любовь и мысли с ее семьей и друзьями в это трудное время», - цитирует The Guardian.