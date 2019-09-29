Алан Бадоев в третий раз стал режиссером шоу Litkovskaya на Парижской неделе моды



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Гости шоу стали зрителями перформанса

25 сентября 2019 бренд Litkovskaya представил коллекцию Весна Лето 2020 на Парижской неделе моды. Постановку шоу разработал режиссер Алан Бадоев.

Это – третья совместная работа Алана и Лили: до этого режиссер и дизайнер работали над показами SS18 'Laura’ и SS19 ‘Blue Rose’.

В этот раз гости шоу стали зрителями перформанса, раскрывающего тему коллекции – размышления о бесконечной цикличности жизни и ежеминутном перерождении, обновлении, обнулении в каждом моменте, о новых началах каждого из нас. Воплотить замысел помогла актриса Мария Стопник – она начинала показ, буквально выходя из воды. Ее голос вел зрителя – девушка читала стихи современных украинских поэтов, пока первые модели выходили на подиум. Вместе с развитием коллекции нарастал и звук, шепот сменился музыкой.

«Ванная, актриса, вода – это некое рождение. Мы начинаем рождением – в постановке, и заканчиваем рождением – но уже в музыке. Это бесконечный процесс жизни, в каждом моменте которого мы обновляемся. Я бесконечно рада тому, что Алан стал частью этой истории и помог рассказать ее так, как не умеет никто другой», – признается Лиля Литковская.