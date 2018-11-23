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    Жизнь

    Алена Шоптенко призналась, что устала от «Танцев со звездами»

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    Алена Шоптенко - Алена Шоптенко призналась, что устала от «Танцев со звездами»
    Алена Шоптенко
    Elle.ua

    Главный хореограф шоу и молодая мама рассказала, как проходит подготовка к финалу

    Алена Шоптенко призналась в соцсети, что для нее эта неделя самая сложная и напряженная.

    «Во-первых, я правда очень устала. И физически и морально. Шесть рабочих дней в неделю, чаты с креативной группой по ночам, переживания пар, изменения концепций, срывы, травмы -  все это не уходит бесследно и копится. А вторую причину я пока не могу рассказать, но у меня на этой неделе тоже есть повод переживать. В общем, как там у пингвинов в мультфильме? Улыбаемся и машем? А у нас – улыбаемся и пляшем!», - написала Алена. 

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    Также Шоптенко призналась, что ее супруг просит ее относиться ко всему спокойнее.

    «Не взрывайся, только не взрывайся, тут пара дней осталась» - пытается подбодрить Алену ее муж.

    Напомним, что в это воскресенье состоится финал шоу «Танцы со звездами». Кроме необычных постановок и ярких костюмов участников телезрителей ждет масса музыкальных сюрпризов. Более подробно о финале танцевального проекта читайте здесь.

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