Участники «Голоса країни» споют в финале шоу «Танцев со звездами»



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Звездная пара Вера Кеклия и Роман Дуда выйдут на главный паркет Украины

На протяжении всего сезона шоу «Танцы со звездами» Вера Кекелия и Роман Дуда вживую исполняли композиции под которые участники проекта танцевали. Чувственный тембр, глубина исполнения - все это стало отличительной чертой музыкантов.

Именно поэтому, продюсеры проекта преложили ребятам презентовать их первую совместную композицию «Тебе» на главном паркете Украины.

Стоит отметить, что во время исполнения композиции продюсеры проекта обещают показать эффектную постановку с участием звездных танцоров.

Напомним, что в это воскресенье состоится финал «Танцев со звездами» и поклонники наконец-то узнают, кто же получит заветный титул и кубок.

Во время эфира пары продемонстрируют по три танца. Два из них зрители уже видели в эфирах: это первый номер и яркое выступление звезд за весь сезон. Третьим танцем станет номер-сюрприз, в котором пары продемонстрируют все свои приобретенные танцевальные навыки и раскроют личные истории, о которых телезрители еще не слышали.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, покажут зрителям уже известный всем зажигательный джайв под песню ВВ «Танці» и яркий квикстеп в образе Чарли Чаплина под «Pan pan americano».

Третьим танцем станет фристайл. Красавец Иракли Макацария вместе с Яной Заец покажут свой страстный пасадобль под песню Sade «Love is Found» и невероятный фьюжн в образе Michael Jaсkson под его же песню «Smoth Criminal». Номером-сюрпризом станет грузинский народный танец, который Иракли мечтал исполнить в течение всего сезона.

Ведущая Леся Никитюк со своим партнером Максимом Ежовым станцуют два фристайла: динамический с первого эфира, а второй лирический под любимую песню ее дедушки «Цвіте терен». Третьим танцем станет квикстеп.

Кроме этого, поклонников проекта ждут музыкальные сюрпризы. На главном паркете Украины выступят Монатик, Ingret и популярный коллектив Kadebostany.