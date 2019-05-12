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    Жизнь

    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

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    instagram / alyssamilanodaily - Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    instagram / alyssamilanodaily

    Кинозвезда шокировала общественность своим заявлением

    Недавно в штате Джорджия ужесточили закон о запрете абортов. Теперь процедура запрещена на сроке больше шести недель, так как в это время уже прослушивается сердцебиение ребенка. Новые правила не понравились звезде сериала «Зачарованные» Алисса Милано. 46-летняя актриса объявила секс-бойкот «закону о сердцебиении» и призвала женщин по всему миру последовать ее примеру:

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    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
    instagram / alyssamilanodaily

    «Наши репродуктивные права стираются. Пока у женщин нет законного контроля над своим телом, мы не можем рисковать беременностью.

    Присоединяйтесь ко мне, откажитесь от секса, пока мы не вернем автономию нашим телам. Я призываю к #SexStrike», - написала актриса в соцсетях.

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