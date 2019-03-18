Анджелина Джоли решила уйти из кино



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Анджелина Джоли

Актриса хочет попробовать себя в театре

Анджелина Джоли приняла твердое решение - после того, как она завершит затянувший бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, она намерена покинуть Голливуд и сменить кино на театр.

Как заявила одна из близких подруг Джоли изданию National Enquirer, звезда фильма «Малифисента» решила попробовать себя в роли театральной актрисы». Дело не в том, что Анджелине надоело играть в кино - в Голливуде для нее просто стало слишком мало работы.

Как оказалось, большинство их общих с Питтом знакомых приняли сторону актера в бракоразводном процессе. Подруга актрисы заявила, что та постоянно чувствует неодобрение их общих с мужем друзей, а также это отразилось на ее востребованности в Голливуде.

Сейчас планы Джоли - попробовать себя в одной из постановок на Бродвее. В последнее время звезда мирового кинематографа стала все чаще посещать Нью-Йорк со своими детьми. Совсем недавно ее видели на ряде светских мероприятий на Манхэттене. Кроме того, старший сын Джоли - Мэддок - заявил, что после того, как он закончит школу весной, он намерен продолжить учебу в нью-йоркском университете. Неудивительно, что его мама хочет быть поближе к нему.