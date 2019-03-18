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    Жизнь

    Анджелина Джоли решила уйти из кино

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    Анджелина Джоли&nbsp; - Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли 

    Актриса хочет попробовать себя в театре

    Анджелина Джоли приняла твердое решение - после того, как она завершит затянувший бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, она намерена покинуть Голливуд и сменить кино на театр.

    Как заявила одна из близких подруг Джоли изданию National Enquirer, звезда фильма «Малифисента» решила попробовать себя в роли театральной актрисы». Дело не в том, что Анджелине надоело играть в кино - в Голливуде для нее просто стало слишком мало работы.

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    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино
    Анджелина Джоли решила уйти из кино

    Как оказалось, большинство их общих с Питтом знакомых приняли сторону актера в бракоразводном процессе. Подруга актрисы заявила, что та постоянно чувствует неодобрение их общих с мужем друзей, а также это отразилось на ее востребованности в Голливуде.

    Сейчас планы Джоли - попробовать себя в одной из постановок на Бродвее. В последнее время звезда мирового кинематографа стала все чаще посещать Нью-Йорк со своими детьми. Совсем недавно ее видели на ряде светских мероприятий на Манхэттене. Кроме того, старший сын Джоли - Мэддок - заявил, что после того, как он закончит школу весной, он намерен продолжить учебу в нью-йоркском университете. Неудивительно, что его мама хочет быть поближе к нему.

     

    кино актриса
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