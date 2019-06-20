Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала



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Анджелина Джоли Фото: instagram / redcarpetmood/

Несколько дней назад кинозвезда посетила лагерь беженцев на границе между Колумбией и Венесуэлой

44-летняя голливудская Анджелина Джоли написала статью для журнала Time к Всемирному дню беженцев В ней актриса затронула вопрос различия между беженцами и мигрантами и отметила, что сейчас эта разница слишком размыта и политизирована.

«Каждый заслуживает справедливого обращения, но мы должны четко понимать разницу. Беженцы были вынуждены покинуть свою страну из-за преследований, войны или насилия. А мигранты решили переехать, чтобы улучшить свою жизнь. Некоторые лидеры намеренно используют термины «беженец» и «мигрант» как взаимозаменяемые, тем самым создавая враждебные настроения в обществе по отношению к приезжим.

Можно обеспечить строгий пограничный контроль и справедливую, гуманную иммиграционную политику, исполняя при этом нашу обязанность помогать беженцам», – написала она.

А несколько дней назад Джоли посетила лагерь беженцев на границе между Колумбией и Венесуэлой, где встретилась с мигрантами и президентом Колумбии Иваном Дуке, а затем выступила на пресс-конференции, в которой призвала лидера страны помочь оставшимся без гражданства вследствие конфликта между Венесуэлой и Колумбией детям.