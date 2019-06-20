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    Жизнь

    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала

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    <p>Анджелина Джоли</p> <p>Фото: instagram / redcarpetmood/</p> - Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала

    Анджелина Джоли

    Фото: instagram / redcarpetmood/

    Несколько дней назад кинозвезда посетила лагерь беженцев на границе между Колумбией и Венесуэлой

    44-летняя голливудская Анджелина Джоли написала статью для журнала Time к Всемирному дню беженцев В ней актриса затронула вопрос различия между беженцами и мигрантами и отметила, что сейчас эта разница слишком размыта и политизирована.

    «Каждый заслуживает справедливого обращения, но мы должны четко понимать разницу. Беженцы были вынуждены покинуть свою страну из-за преследований, войны или насилия. А мигранты решили переехать, чтобы улучшить свою жизнь. Некоторые лидеры намеренно используют термины «беженец» и «мигрант» как взаимозаменяемые, тем самым создавая враждебные настроения в обществе по отношению к приезжим.

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    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала
    Анджелина Джоли стала приглашенным редактором легендарного журнала

    Можно обеспечить строгий пограничный контроль и справедливую, гуманную иммиграционную политику, исполняя при этом нашу обязанность помогать беженцам», – написала она.

    А несколько дней назад Джоли посетила лагерь беженцев на границе между Колумбией и Венесуэлой, где встретилась с мигрантами и президентом Колумбии Иваном Дуке, а затем выступила на пресс-конференции, в которой призвала лидера страны помочь оставшимся без гражданства вследствие конфликта между Венесуэлой и Колумбией детям.

     

    актриса
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