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    Жизнь

    Анджелина Джоли уволила своего адвоката по разводам

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    Анджелина Джоли с Брэдом Питтом - Анджелина Джоли уволила своего адвоката по разводам
    Анджелина Джоли с Брэдом Питтом

    Актриса выбрала более опытного адвоката по семейным вопросам

    На днях издание People сообщило, что Анджелина Джоли уволила своего адвоката по разводам Лауру Вассер, которая помогала ей в борьбе с Брэдом Питтом за опекунство над их шестью детьми. Между женщинами были разногласия, и даже ходили слухи, будто актриса давно сменила адвоката, но несмотря на напряженные отношения, они работали вместе до последнего.

    По словам источников, на протяжение месяца с Энджи работали двое адвокатов: «Анджелина благодарна Лауре за проделанную работу. Сейчас же дело полностью перешло в руки Саманты Блей Деджин».

    Инсайдеры также добавили, что такое решение было принято актрисой в связи с тем, что Саманта больше специализируется на защите интересов детей при разводах, нежели ее предыдущий адвокат. Сейчас актриса настроена уже не на войну с экс-супругом, а на реабилитацию после нее, и надеется, что Саманта сможет мирным путем уладить все оставшиеся вопросы.

    К слову, недавно Анджелина пошла на попятную: она согласилась закончить тяжбы, если сторона Брэда примет ее условия. В частности это касается материальных выплат, которых, по словам звезды, недостаточно для обеспечения детей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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