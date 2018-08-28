Анджелина Джоли уволила своего адвоката по разводам



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Анджелина Джоли с Брэдом Питтом

Актриса выбрала более опытного адвоката по семейным вопросам

На днях издание People сообщило, что Анджелина Джоли уволила своего адвоката по разводам Лауру Вассер, которая помогала ей в борьбе с Брэдом Питтом за опекунство над их шестью детьми. Между женщинами были разногласия, и даже ходили слухи, будто актриса давно сменила адвоката, но несмотря на напряженные отношения, они работали вместе до последнего.

По словам источников, на протяжение месяца с Энджи работали двое адвокатов: «Анджелина благодарна Лауре за проделанную работу. Сейчас же дело полностью перешло в руки Саманты Блей Деджин».

Инсайдеры также добавили, что такое решение было принято актрисой в связи с тем, что Саманта больше специализируется на защите интересов детей при разводах, нежели ее предыдущий адвокат. Сейчас актриса настроена уже не на войну с экс-супругом, а на реабилитацию после нее, и надеется, что Саманта сможет мирным путем уладить все оставшиеся вопросы.

К слову, недавно Анджелина пошла на попятную: она согласилась закончить тяжбы, если сторона Брэда примет ее условия. В частности это касается материальных выплат, которых, по словам звезды, недостаточно для обеспечения детей.

Джерело: graziamagazine.ru