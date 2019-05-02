Анджелина Джоли впервые после развода вышла в свет с дочерью



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В апреле Джоли и Брэд Питт официально развелись

43-летняя голлливудская актриса Анджелина Джоли прогулялась по Лос-Анджелесу вместе с 10-летней дочерью Вивьен. Это первый выход актрисы после завершения бракоразводного процесса с 55-летним Брэдом Питтом.

Мама и дочь устроили шопинг в одном из торговых центров города. Папарацци застали звездную семью на выходе из магазина.

На Анджелине были узкие брюки, бежевый топ, черное пальто и мюли. Свой элегантный casual-образ актриса дополнила солнцезащитными очками и сумкой.

Вивьен выбрала для выхода джинсовый комбинезон, белую футболку и кеды хаки. Ранее поклонники Джоли отметили, что ее дочь снова стала выглядеть как девочка. В прошлом году Вивьен сменила стиль на пацанский, пойдя по стопам старшей сестры Шайло.

Судя по снимкам папарацци, мама и дочь были в хорошем настроении - они много улыбались и смеялись.