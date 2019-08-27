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    Жизнь

    Артем Гагарин запел в компании с Кошевым и Дзидзьо (видео)

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    Артем Гагарин - Артем Гагарин запел в компании с Кошевым и Дзидзьо (видео)
    Артем Гагарин

    Шоумен написал трек, который заставляет гордиться своей страной

    Участник студии «Квартал 95» Артем Гагарин презентовал lyric-видео на трек «Танцюй, Україно». Певец признается в любви целой стране и помогают ему в этом представители украинского шоу-бизнеса и спортсмены.

    «Эта песня была написана еще год назад, специально ко Дню Независимости. Целый год люди, слышавшие ее, спрашивали меня, где ее можно найти, скачать, но песня так и оставалась в архивах. А сейчас, мне кажется, пришло время презентовать ее публике», - рассказывает Артем Гагарин.

    В lyric-видео можно увидеть многих украинских знаменитостей, таких как: Евгений Кошевой, Dzidzio, Юрий Ткач, Александр Пикалов, Светлана Тарабарова, Влад Яма, Александр Скичко, футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, Юрий Горбунов и другие.

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    Александр Скичко Юрий Ткач Влад Яма Юрий Горбунов
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