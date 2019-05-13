Арья или Кхалиси: фанаты называют детей в честь персонажей «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Некоторые имена не сдают позиций по популярности уже несколько лет

Сериал «Игра престолов» телеканала HBO стал одним из самых востребованных ТВ-проектов последнего времени. Поклонники шоу с нетерпением ожидают выхода новых серий, пишут фанфики, делятся спойлерами и не только.

Как сообщает The Business Insider, фанаты начали давать своим детям имена героев любимого сериала. Согласно статистике службы социального обеспечения, наиболее вдохновляющими оказались персонажи Эмилии Кларк и Мейси Уильямс. Однако, если в случае с Мейси, девочек называют Арьями, то с Кларк все вышло не так однозначно - в ее честь новорожденные получают имя не Дейенерис, а Кхалиси.

Стоит отметить, что Кхалиси - не имя, а один из титулов Дейенерис, который она получила еще в первом сезоне шоу, выйдя замуж за дотракийского кхала Дрого. На языке племени это слово означает «королева».

Тем не менее, издание подчеркивает, что Кхалиси еще в минувшем году занимало 549-е место по популярности среди имен для девочек. Редактор Bloomberg Ник Тернер в своем Twitter указал, что имя Кхалиси сейчас стало популярнее таких распространенных вариантов, как Глория, Энн или Джули.

В то же время, мать драконов не так сильно вдохновляет поклонников, как младшая дочь клана Старков - Арья. Это имя стало одним из самых востребованных с 2011 года, а в 2018 году заняло 119-ю позицию, обогнав Кхалиси.



