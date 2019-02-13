Беременная Джессика Симпсон призналась, что спит в кресле
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Розсилка
38-летняя певица пожаловалась поклонникам на трудности на последних месяцах беременности. У звезды появились проблемы со сном
Третья беременность дается Джессике Симпсон нелегко. Певица уже жаловалась на набранные килограммы и жуткие отеки на ногах, а теперь пришла новая напасть: изжога.
В Instagram звезда показала поклонникам, как ей сейчас приходится спать.
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«Выраженный кислотный рефлюкс беременности привел к покупке нового места для сна», — подписала кадр Джессика.
Фолловеры в свою очередь поддержали ее в комментариях, дав советы, как легче перенести подобные проблемы.
«Держись, мы с тобой!», «Бедная Джессике, крепись!», «Я тоже от этого страдала, ничего, оно того стоит!», «Пей больше мятного чая, мне помогало», — написали пользователи.
Напомним, Джессика впервые вышла замуж за музыканта Ника Лаша. Они прожили в браке четыре года и в 2006 разошлись. Затем на протяжении четырех лет актриса встречалась с Эриком Джонсом. После длительного романа спортсмен сделал ей предложение, и в 2014 году они поженились. Супруги воспитывают двоих детей, которые родились еще до свадьбы. Сейчас пара ждет появления на свет девочки.
Джерело: graziamagazine.ru