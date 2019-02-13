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    Жизнь

    Беременная Джессика Симпсон призналась, что спит в кресле

    • Розсилка
    Джессика Симпсон - Беременная Джессика Симпсон призналась, что спит в кресле
    Джессика Симпсон
    instagram.com/jessicasimpson

    38-летняя певица пожаловалась поклонникам на трудности на последних месяцах беременности. У звезды появились проблемы со сном

    Третья беременность дается Джессике Симпсон нелегко. Певица уже жаловалась на набранные килограммы и жуткие отеки на ногах, а теперь пришла новая напасть: изжога.

    В Instagram звезда показала поклонникам, как ей сейчас приходится спать.

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    #tenyearchallenge ( @backgrid_usa)

    Публикация от Jessica Simpson (@jessicasimpson)

    «Выраженный кислотный рефлюкс беременности привел к покупке нового места для сна», — подписала кадр Джессика.

    Фолловеры в свою очередь поддержали ее в комментариях, дав советы, как легче перенести подобные проблемы.

    «Держись, мы с тобой!», «Бедная Джессике, крепись!», «Я тоже от этого страдала, ничего, оно того стоит!», «Пей больше мятного чая, мне помогало», — написали пользователи.

    Напомним, Джессика впервые вышла замуж за музыканта Ника Лаша. Они прожили в браке четыре года и в 2006 разошлись. Затем на протяжении четырех лет актриса встречалась с Эриком Джонсом. После длительного романа спортсмен сделал ей предложение, и в 2014 году они поженились. Супруги воспитывают двоих детей, которые родились еще до свадьбы. Сейчас пара ждет появления на свет девочки.

    Джерело: graziamagazine.ru

    образ жизни знаменитости актриса
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