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    Жизнь

    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове

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    instagram / snezhana_babkina - Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    instagram / snezhana_babkina

    Звездная пара воспитывает двоих детей

    Популярный певец Сергей Бабкин и его жена Снежана в ожидании ребенка. Появление новой жизни всегда сопровождается разными рода хлопотами, среди которых выбор роддома имеет ключевое значение.  

    Своими планами и сомнениями, Снежана Бабкина поделилась в Instagram.

    «Живем мы в Харькове. Рожать в этот раз решили в Киеве. Есть дата родов по УЗИ, есть дата родов по приложению в телефоне. Я пользуюсь этим приложением давно, все ходы записаны поэтому, когда я становилась на учёт, все цифры были точны и по какой-то медицинской формуле вывели еще одну дату родов.

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    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове
    Беременная супруга Сергея Бабкина призналась, что не будет рожать в Харькове

    Эти 2 даты совпали день в день! Уже проще. Врачи советуют приехать в Киев не позже, чем за 2 недели. Но я себе не могу такого позволить, так надолго уехать из дома- дети, лысики (коты). Сейчас планирую приехать за неделю. Но ближе к дате посмотрим - по ощущению. Главное - мысленно программировать себя на желаемое. А там будет, как должно быть! Но! Не скрою- небольшое волнение на эту тему присутствует», - призналась Снежана.

    дети Сергей Бабкин
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