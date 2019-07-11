Бейонсе выпустила новый саундтрек к фильму «Король Лев»



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Бейонсе instagram.com/beyonce/

Релиз пластинки состоится одновременно с премьерой фильма

Популярная американская певица Бейонсе выпустила песню Spirit – новый саундтрек к киноверсии «Короля Льва», в котором певица озвучила львицу Налу, подругу Симбы. Авторами песни стали сама Бейонсе, а также музыканты Labrinth и Ilya.

Днем ранее студия Walt Disney анонсировала альбом-саундтрек к предстоящему фильму. Пластинка получила название The Lion King: The Gift, а ее куратором выступила Бейонсе. По словам певицы, в альбом вошли композиции разных музыкальных направлений: R&B, поп, хип-хоп и афробит.

Релиз альбома состоится в день мировой премьеры «Короля Льва» – 19 июля.