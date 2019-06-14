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    Жизнь

    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри

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    &nbsp;Китти Спенсер&nbsp; - Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
     Китти Спенсер 

    В Certosa di San Giacomo пройдет гала-ужин, модный показ и вечеринка

    28-летняя Китти Спенсер наслаждается отдыхом на яхте: звезда запостила снимок в бикини, а также полосатом костюме Missoni и часах из новой линии Bvlgari. Но больше всего внимания привлекло кольцо с огромным бриллиантом, подаренное ей женихом, 60-летним миллионером Майклом Льюисом, владельцем компании одежды Whistles и состояния в 102 миллиона долларов.

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    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри
    Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри

    Известно, что вечером в Certosa di San Giacomo пройдет гала-ужин, модный показ и вечеринка. За музыкальное сопровождение будет отвечать диджей Грациано Делла Неббиа, а также вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. На мероприятии будут присутствовать Ева Грин, Ума Турман, Белла Хадид, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер.

     

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