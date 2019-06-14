Бикини, бриллианты, яхты: племянница принцессы Дианы Китти Спенсер отдыхает на Капри



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Китти Спенсер

В Certosa di San Giacomo пройдет гала-ужин, модный показ и вечеринка

28-летняя Китти Спенсер наслаждается отдыхом на яхте: звезда запостила снимок в бикини, а также полосатом костюме Missoni и часах из новой линии Bvlgari. Но больше всего внимания привлекло кольцо с огромным бриллиантом, подаренное ей женихом, 60-летним миллионером Майклом Льюисом, владельцем компании одежды Whistles и состояния в 102 миллиона долларов.

Известно, что вечером в Certosa di San Giacomo пройдет гала-ужин, модный показ и вечеринка. За музыкальное сопровождение будет отвечать диджей Грациано Делла Неббиа, а также вокалистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер. На мероприятии будут присутствовать Ева Грин, Ума Турман, Белла Хадид, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер.