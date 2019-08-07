Блестящий тренч на голое тело: Клаудиа Шиффер снялась в откровенной фотосессии



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Клаудиа Шиффер instagram.com/claudiaschiffer/

Немецкая топ-модель показала фотографию с бекстейджа своей фотосессии

48-летняя Клаудиа Шиффер показала, с чем лучше всего носить кожаное пальто в этом сезоне. Супермодель надела стильный тренч на голое тело. Клаудиа дополнила свой образ белыми кожаными перчатками с разрезами на пальцах. Из обучи звезда предпочла высокие ковбойские сапоги. Шиффер сделала «мокрую» укладку и нанесла легкий макияж.

В кадре модная дива позирует вместе с легендарным фотографом, 56-летней Кольер Шорр. «Как же мне нравится наш портрет», – подписала снимок Клаудиа.

Подписчики высоко оценили новую работу фотомодели.

«Эта фотосессия напоминает, каким крутым может получиться результат, когда работаешь с тем, с кем тебе нравится». «Клаудиа, вы совсем не поменялись. Такая же красавица», «Чистое восхищение», – написали они.

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