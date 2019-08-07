Блестящий тренч на голое тело: Клаудиа Шиффер снялась в откровенной фотосессии
Клаудиа Шиффер
instagram.com/claudiaschiffer/
Немецкая топ-модель показала фотографию с бекстейджа своей фотосессии
48-летняя Клаудиа Шиффер показала, с чем лучше всего носить кожаное пальто в этом сезоне. Супермодель надела стильный тренч на голое тело. Клаудиа дополнила свой образ белыми кожаными перчатками с разрезами на пальцах. Из обучи звезда предпочла высокие ковбойские сапоги. Шиффер сделала «мокрую» укладку и нанесла легкий макияж.
В кадре модная дива позирует вместе с легендарным фотографом, 56-летней Кольер Шорр. «Как же мне нравится наш портрет», – подписала снимок Клаудиа.
Подписчики высоко оценили новую работу фотомодели.
«Эта фотосессия напоминает, каким крутым может получиться результат, когда работаешь с тем, с кем тебе нравится». «Клаудиа, вы совсем не поменялись. Такая же красавица», «Чистое восхищение», – написали они.