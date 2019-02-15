Блок Шредингера: призыв Вакарчука помочь придумать название его будущей партии, закончился конфузом
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Розсилка
Пользователи соцсети предложили Святославу Вакарчуку сотни названий партии
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук предложил людям помочь ему с выбором названия для его политической партии и пообещал за лучший вариант приз - экземпляр написанного от руки текста песни «Сколько нас» с автографом.
Об этом он заявил в шоу KishkiNa.
«Я обращаюсь к людям, может вы предложите название для нашей будущей команды? Ну не «Океан Эльзы» мне ее называть? Не важно, какой будет дальше ее роль, но название – это очень ответственно. И я буду рад увидеть ваши ответы. Кто знает, может, какую-то из названий мы выберем », – заявил он.
Позже ведущая шоу Соня Кошкина у себя в Facebook предложила помочь Вакарчуку и объявила конкурс, однако в соцсети своеобразно восприняли призыв о помощи и выдали множество шуток на тему политического курса, который Вакарчук не озвучил в интервью.
Пользователи соцсети предложили сотни названий. Журналисты отметили самые остроумные, среди которых: «Не йди!», «Я не готов», «Слава, просто пой!», «Решительные тормоза», «Флегматоны вперед», «ВИА - Вакарчук Исполняет Амебу», «сдамся с боем» , «Блок Шредингера», «Там, де нас нема», «Слава - Украине!» и «EffeсtZero».
Ранее сообщалось,что Святослав Вакарчук не будет участвовать в выборах президента .