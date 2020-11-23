«Больше месяца не спрашивали про папу»: известная блогерша рассказала сыну о смерти отца от коронавируса

Инстадива перестала скрывать смерть их отца, 35-летнего Дмитрия

Жизнь мужчины оборвалась в середине октября. Он умер из-за осложнений на фоне коронавирусной инфекции. У Дмитрия остались трое детей: Давиду исполнилось пять лет. Лолите сейчас почти три года, а Оливии — всего 11 месяцев. На протяжении целого месяца многодетная мама скрывала от наследников, что их папы больше нет.

Накануне дня рождения сына Стужук отважилась сообщить эту тяжелую новость. Мальчик очень переживал, что его папа не сможет прийти на день рождения. Ребенок не понимал, почему так случилось. София подчеркнула, что ей самой было гораздо тяжелее, чем сыну.

«Не знаю, почему наваливается все в один момент. Они больше месяца не спрашивали про папу. Наверное, дали немного прийти в себя. Лола каждый день говорит: «Где папа? Пошли искать папу». Теперь Давид. Пока все дети просят подарки на день рождения, мой сын попросил папу», — рассказала София поклонникам. Она показала, как сидела рядом с сыном на кровати и вела с ним этот тяжелый разговор.

Звезда Instagram объяснила, что на самом деле беседа была очень долгой, а она тщательно готовилась к этому разговору. «Я объяснила, что папа теперь ангел и будет всегда его оберегать. Объяснила, что такое смерть и почему люди умирают, и почему папа умер», — поделилась молодая вдова.

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