Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
Популярная исполнительница показала подросших сыновей
37-летняя Бритни Спирс весело провела время в Диснейленде с 13-летним Шоном Престоном и 12-летним Джейденом Джеймсом. Они покатались на аттракционах, после чего поужинали все вместе.
Бритни отправилась в парк развлечений в коротком желтом платье и удобных бежевых босоножках. Наряд подчеркивал заметно постройневшую фигуру артистки, которая много работала над собой.
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Спирс позировала со своими мальчиками на фоне цветочной клумбы с изображением Микки-Мауса. В детстве Бритни участвовала в клубе этого мультяшного героя, после чего заявила о себе, как о сольной певице.
«Прекрасно провели время в Диснейленде. Я не помню, чтобы когда-нибудь получала такой всплеск эмоций. Мои мальчики стали старше, и им не нравится фотографироваться, потому я так обрадовалась, когда они согласились сделать общий снимок», – отметила знаменитая блондинка.