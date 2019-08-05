  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд

    • Розсилка
    Бритни Спирс - Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс

    Популярная исполнительница показала подросших сыновей

    37-летняя Бритни Спирс весело провела время в Диснейленде с 13-летним Шоном Престоном и 12-летним Джейденом Джеймсом. Они покатались на аттракционах, после чего поужинали все вместе.

    Бритни отправилась в парк развлечений в коротком желтом платье и удобных бежевых босоножках. Наряд подчеркивал заметно постройневшую фигуру артистки, которая много работала над собой.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

    Спирс позировала со своими мальчиками на фоне цветочной клумбы с изображением Микки-Мауса. В детстве Бритни участвовала в клубе этого мультяшного героя, после чего заявила о себе, как о сольной певице.

    «Прекрасно провели время в Диснейленде. Я не помню, чтобы когда-нибудь получала такой всплеск эмоций. Мои мальчики стали старше, и им не нравится фотографироваться, потому я так обрадовалась, когда они согласились сделать общий снимок», – отметила знаменитая блондинка.

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд
    Бритни Спирс в желтом мини сводила повзрослевших сыновей в Диснейленд

     Читайте также: Тина Кунаки показала интимные фотографии с Венсаном Касселем
    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ