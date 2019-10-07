Бывшая любовница принца Гарри снялась в кружевном бра



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Элли Голдинг Фото: instagram.com/elliegoulding/

32-летняя британская певица, которая совсем недавно вышла замуж, любит делиться с поклонниками пикантными снимками

Бывшая возлюбленная герцога Сассекского Элли Голдин решила устроить для себя откровенную фототессию. Элли сняла с себя одежду и, оставшись в одном лишь кружевном бра, сделала серию селфи на камеру мобильного телефона.

Певица нанесла яркий макияж с акцентом на глаза и придала образу чувственности, распустив свои длинные волосы. Голдинг украсила шею множеством золотых цепей разной длины с кулонами. «Мой кот наблюдал и судил», - подписала откровенные снимки звезда.

Поклонникам понравились смелые кадры любимой певицы: «Дива!», «Огонь!», «Яркая как звезда», – написали фолловеры под фото в Instagram.