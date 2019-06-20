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    Жизнь

    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка

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    Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли - Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли

    Интересное положение звезды не помешало ей принять участие в модном показе

    34-летняя израильская модель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. Для объявления радостной новости Рафаэли пригласила израильского телеведущего Асси Азара и записала вместе с ним видеообращение, в котором и рассказала о своей беременности. В ролике Рафаэли и Азар говорят на арабском языке.

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    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка
    Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка

    «Упс, я снова это сделала», – прокомментировала она видео цитатой из песни Бритни Спирс.

    Впервые бывшая возлюбленная Леонардо ДиКаприо стала мамой в 2016 году – она родила дочь Лив от своего супруга Ади Эзры. Через год модель и бизнесмен стали родителями во второй раз – на свет появилась их дочь Эль. Модель не раз говорила, что мечтает о большой семье, ради которой даже готова пожертвовать карьерой.

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    модель селфи
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