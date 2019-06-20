Бывшая пассия Леонардо Ди Каприо супермодель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка



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Леонардо Ди Каприо и Бар Рафаэли

Интересное положение звезды не помешало ей принять участие в модном показе

34-летняя израильская модель Бар Рафаэли ждет третьего ребенка. Об этом звезда сообщила в своем Instagram. Для объявления радостной новости Рафаэли пригласила израильского телеведущего Асси Азара и записала вместе с ним видеообращение, в котором и рассказала о своей беременности. В ролике Рафаэли и Азар говорят на арабском языке.

«Упс, я снова это сделала», – прокомментировала она видео цитатой из песни Бритни Спирс.

Впервые бывшая возлюбленная Леонардо ДиКаприо стала мамой в 2016 году – она родила дочь Лив от своего супруга Ади Эзры. Через год модель и бизнесмен стали родителями во второй раз – на свет появилась их дочь Эль. Модель не раз говорила, что мечтает о большой семье, ради которой даже готова пожертвовать карьерой.



