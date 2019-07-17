Бывший король Малайзии бросил «Мисс Москву» сразу после рождения ребенка



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Королевский брак продлился чуть больше года.

50-летний Мухаммад V официально развелся с 27-летней Оксаной Воеводиной. Бывший монарх Малайзии и российская модель оформили один из самых строгих разводов в исламе – неотменяемый. «Документы для старта бракоразводного процесса были поданы в суд еще 22 июня. 1 июля пару официально развели», – сообщает New Straits Times.

Обладательница титула «Мисс Москва – 2015» родила мужу наследника в начале лета. Воеводина называла своего сына «будущим королем Малайзии». Представитель королевской семьи заявил, что Оксана неправильно трактует свой статус, и о наследовании короны речь не идет.

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