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    Жизнь

    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна

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    Принцесса Диана оставалась в Лондоне, в то время как ее сыновья уезжали в Сандрингем к Елизавете II - Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Принцесса Диана оставалась в Лондоне, в то время как ее сыновья уезжали в Сандрингем к Елизавете II

    «Она была совсем одна в праздничную ночь», - рассказал приближенный принцессы

    Бывший королевский повар Даррен МакГрэди поделился подробностями из жизни британских монархов. Он вспомнил, как леди Ди после развода с принцем Чарльзом в 1996 году оставалась наедине сама с собой во время рождественских праздников.

    По словам мужчины, принцесса оставалась в Лондоне, в то время как ее сыновья (принцы Уильям и Гарри) уезжали в Сандрингем к Елизавете II. «Она настаивала, что бы персонал также проводил Рождество со своими семьями, поэтому мы оставляли ей еду в холодильнике. Она была совсем одна в праздничную ночь», — рассказал МакГрэди.

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    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна
    Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна

    Он предположил, что принцесса не хотела уезжать в Сандрингем из-за того, что там невозможно было «сбежать от толпы». Комнаты замка всегда были полны людей: в одной кто-то играл в шарады, в другой обсуждались дела, в третьей пили чай и так далее. «Там было так тесно и так много людей, все семьи! Я думаю, она не была от этого в восторге» — подытожил Даррен.

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    Рождество Королева Елизавета II
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