Бывший королевский повар рассказал, почему принцесса Диана встречала Рождество одна



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Принцесса Диана оставалась в Лондоне, в то время как ее сыновья уезжали в Сандрингем к Елизавете II

«Она была совсем одна в праздничную ночь», - рассказал приближенный принцессы

Бывший королевский повар Даррен МакГрэди поделился подробностями из жизни британских монархов. Он вспомнил, как леди Ди после развода с принцем Чарльзом в 1996 году оставалась наедине сама с собой во время рождественских праздников.

По словам мужчины, принцесса оставалась в Лондоне, в то время как ее сыновья (принцы Уильям и Гарри) уезжали в Сандрингем к Елизавете II. «Она настаивала, что бы персонал также проводил Рождество со своими семьями, поэтому мы оставляли ей еду в холодильнике. Она была совсем одна в праздничную ночь», — рассказал МакГрэди.

Он предположил, что принцесса не хотела уезжать в Сандрингем из-за того, что там невозможно было «сбежать от толпы». Комнаты замка всегда были полны людей: в одной кто-то играл в шарады, в другой обсуждались дела, в третьей пили чай и так далее. «Там было так тесно и так много людей, все семьи! Я думаю, она не была от этого в восторге» — подытожил Даррен.