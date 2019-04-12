Бывший папа римский Бенедикт XVI назвал сексуальную революцию 1960-х причиной расцвета педофилии в церкви



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Бенедикт XVI

По мнению экс-понтифика, полная свобода привела к разрушению веры в католической церкви

Бывший папа римский Бенедикт XVI, ушедший в отставку в 2013 году, связал крупнейший кризис в истории римско-католической церкви с борьбой за «всеобщую сексуальную свободу, которая больше не признавала никаких норм».

В своем эссе «Церковь и скандал с сексуальным насилием», опубликованном в Catholic News Agency, понтифик поделился мыслями о сексуальной революции 1960-х годов. По его мнению, всеобщая свобода привела к разложению морали, а также к гомосексуализму и педофилии в католических учреждениях. Он отметил, что педофилия «достигла таких размеров» из-за «отсутствия Бога»: ответственность перед Богом перестала быть руководящим принципом и оказалось «личной заботой меньшинства».

В письме говорится, что «только послушание и любовь к нашему Господу могут указать путь» к решению кризиса в церкви.

Теологи резко раскритиковали эссе Бенедикта XVI, назвав его неуместным и тревожным. В частности, они вспомнили, что Бенедикта неоднократно обвиняли в неспособности защитить детей и в сокрытии преступлений священников-педофилов.

Бенедикт XVI объявил о добровольном уходе со своего поста в феврале 2013-го. Это был первый случай отречения главы церкви за 600 лет (последний раз это было аж в XV веке). Позднее он объяснил, что причиной стало «откровение», после которого он понял, что Бог хочет его отставки.

Джерело: Esquire