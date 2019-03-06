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    Жизнь

    Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы

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    Джефф Безос и Лорен Санчес - Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы
    Джефф Безос и Лорен Санчес

    Владелец компании Amazon и Лорен Санчес посетили поместье Бел-Эйр за несколько недель до того, как стало известно об их отношениях

    Джефф Безос вместе со своей возлюбленной тайно посетил недвижимость, стоимостью $88 миллионов. Такая секретность была связана с тем, что пара на тот момент еще не объявила о своем романе. О разводе Безоса стало известно позже.

    Пока глава Amazon делит имущество с супругой, Лорен Санчес спешно оформляет развод с мужем.

    Этот визит устроил брат Лорен - голливудский менеджер Майкл Санчес. Именно он договорился с риэлторами о показе особняка.

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    Лорен Санчес
    Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы
    Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы
    Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы
    Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы
    Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы

    В нем имеются девять спален, автомобильный подъемник, спа с парилкой, массажный кабинет и арт-студия. Кроме этого, в особняке имеется кинотеатр, комната для игр, а из его окон открывается панорама Лос-Анджелеса.

    Осмотр был организован без уведомления службы безопасности Безоса. Санчес все устроил в декабре прошлого года перед днем рождения Лорен, подписав с риэлтором договор на условиях неразглашения.

    Само поместье имеет площадь порядка 708 квадратных метров, не считая еще 566 квадратных метров, на которых расположены террасы, патио и сады.

    Пара, об отношениях которой стало известно только в январе, также рассматривала возможность приобретения собственности по-соседству, чтобы построить там спортивные сооружения.

    У Безоса уже есть особняк в Беверли-Хиллз с семью спальнями, построенный в испанском стиле, а также собственность поблизости, пишет Page Six.

    знаменитости недвижимость Amazon новости
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