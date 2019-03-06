Cамый богатый человек в мире Джефф Безос присмотрел дом за $88 миллионов для своей любовницы
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Розсилка
Владелец компании Amazon и Лорен Санчес посетили поместье Бел-Эйр за несколько недель до того, как стало известно об их отношениях
Джефф Безос вместе со своей возлюбленной тайно посетил недвижимость, стоимостью $88 миллионов. Такая секретность была связана с тем, что пара на тот момент еще не объявила о своем романе. О разводе Безоса стало известно позже.
Пока глава Amazon делит имущество с супругой, Лорен Санчес спешно оформляет развод с мужем.
Этот визит устроил брат Лорен - голливудский менеджер Майкл Санчес. Именно он договорился с риэлторами о показе особняка.
В нем имеются девять спален, автомобильный подъемник, спа с парилкой, массажный кабинет и арт-студия. Кроме этого, в особняке имеется кинотеатр, комната для игр, а из его окон открывается панорама Лос-Анджелеса.
Осмотр был организован без уведомления службы безопасности Безоса. Санчес все устроил в декабре прошлого года перед днем рождения Лорен, подписав с риэлтором договор на условиях неразглашения.
Само поместье имеет площадь порядка 708 квадратных метров, не считая еще 566 квадратных метров, на которых расположены террасы, патио и сады.
Пара, об отношениях которой стало известно только в январе, также рассматривала возможность приобретения собственности по-соседству, чтобы построить там спортивные сооружения.
У Безоса уже есть особняк в Беверли-Хиллз с семью спальнями, построенный в испанском стиле, а также собственность поблизости, пишет Page Six.