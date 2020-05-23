Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)



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Волонтеры центра собрали небольшую коллекцию подарков от Мистик

Дельфины - ребята умные, это все знают, но слышали ли вы о том, что они иногда скучают по людям? Наш сегодняшний герой с плавниками из австралийского Barnacles Dolphin Centre истосковался по людям во время карантина, да настолько, что по их возвращению начал одаривать их ценными объектами, поднятыми со дна океана. В обмен на вкусности. Дельфина зовут Мистик, и он единственный из своей компании завёл такую причудливую привычку, которой прославил себя и весь центр в интернете.

Они соскучились по людям во время карантина, но теперь те вернулись! Двери местного кафе и пляж, где можно кормить дельфинчиков, вновь открылись в субботу 16 мая.

Таскает им в качестве презента всякие штуковины со дна океана! Дельфин держит штуки во рту или на носу, затем отбрасывает их в сторону людей. Ему говорят: «Нет, слишком далеко, неси сюда», — и он снова берёт объект и подносит его чуть ближе.

Да, настоящих сокровищ тут нет, но важен сам жест! Тем более эти бутылки ещё не были хорошенько рассмотрены - мало ли с каких времён они лежат на океанском дне. Да и ракушки и кораллы будут смотреться гораздо лучше, если их слегка почистить.

Взамен щедрый 29-летний дельфин получал вкусную рыбку, и был безмерно рад. Удивительно, но никто не учил Мистик этому трюку - он сам понял, что людям такое понравится.