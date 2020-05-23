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    Жизнь

    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)

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    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)

    Волонтеры центра собрали небольшую коллекцию подарков от Мистик

    Дельфины - ребята умные, это все знают, но слышали ли вы о том, что они иногда скучают по людям? Наш сегодняшний герой с плавниками из австралийского Barnacles Dolphin Centre истосковался по людям во время карантина, да настолько, что по их возвращению начал одаривать их ценными объектами, поднятыми со дна океана. В обмен на вкусности. Дельфина зовут Мистик, и он единственный из своей компании завёл такую причудливую привычку, которой прославил себя и весь центр в интернете.

    Они соскучились по людям во время карантина, но теперь те вернулись! Двери местного кафе и пляж, где можно кормить дельфинчиков, вновь открылись в субботу 16 мая.

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    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)
    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)
    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)
    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)
    Дельфин так соскучился по людям, что начал подносить им дары со дна океана (фото)

    Таскает им в качестве презента всякие штуковины со дна океана! Дельфин держит штуки во рту или на носу, затем отбрасывает их в сторону людей. Ему говорят: «Нет, слишком далеко, неси сюда», — и он снова берёт объект и подносит его чуть ближе.

    Да, настоящих сокровищ тут нет, но важен сам жест! Тем более эти бутылки ещё не были хорошенько рассмотрены - мало ли с каких времён они лежат на океанском дне. Да и ракушки и кораллы будут смотреться гораздо лучше, если их слегка почистить.

    Взамен щедрый 29-летний дельфин получал вкусную рыбку, и был безмерно рад. Удивительно, но никто не учил Мистик этому трюку - он сам понял, что людям такое понравится.

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