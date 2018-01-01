День объятий. Лучшие фото необычного праздника

Объятия даже с совершенно незнакомыми людьми благоприятно отражаются на самочувствии

21 января отмечается всемирный День объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомых людей. Многие устраивают самые разнообразные флешмобы, которые завязаны на объятьях, пишет «Главком». В январе этот праздник отмечается с 1986. Вскоре он распространился из США по всему миру. Согласно же

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День объятий

Объятия даже с совершенно незнакомыми людьми благоприятно отражаются на самочувствии

21 января отмечается всемирный День объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомых людей. Многие устраивают самые разнообразные флешмобы, которые завязаны на объятьях, пишет «Главком».

В январе этот праздник отмечается с 1986. Вскоре он распространился из США по всему миру. Согласно же другой версии происхождения праздника, молодой человек по имени Хуан в середине 70-х годов прилетел в Сидней. Тогда в его жизни была не лучшая пора в жизни, и в австралийской столице его никто не встречал, поэтому ему стало грустно. Он написал плакат со словами «Объятия бесплатно» и встал с ним около здания аэропорта.

Сначала люди недоумевали, но потом к нему подошла женщина и сказала, что осталась одна и ей очень надо чтобы ее кто-нибудь обнял... Этот случай положил начало движению объятий в Австралии, а потом традиция перекинулась и в Европу.

По своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

В связи с этим публикуем подборку наиболее атмосферных и забавных фотографий флешмоба «Объятия бесплатно»:

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