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    День объятий. Лучшие фото необычного праздника

    Объятия даже с совершенно незнакомыми людьми благоприятно отражаются на самочувствии
    21 января отмечается всемирный День объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомых людей. Многие устраивают самые разнообразные флешмобы, которые завязаны на объятьях, пишет «Главком». В январе этот праздник отмечается с 1986. Вскоре он распространился из США по всему миру. Согласно же
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 07:33
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    День объятий
    День объятий

    Объятия даже с совершенно незнакомыми людьми благоприятно отражаются на самочувствии

    21 января отмечается всемирный День объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомых людей. Многие устраивают самые разнообразные флешмобы, которые завязаны на объятьях, пишет «Главком».

    В январе этот праздник отмечается с 1986. Вскоре он распространился из США по всему миру. Согласно же другой версии происхождения праздника, молодой человек по имени Хуан в середине 70-х годов прилетел в Сидней. Тогда в его жизни была не лучшая пора в жизни, и в австралийской столице его никто не встречал, поэтому ему стало грустно. Он написал плакат со словами «Объятия бесплатно» и встал с ним около здания аэропорта.

    Сначала люди недоумевали, но потом к нему подошла женщина и сказала, что осталась одна и ей очень надо чтобы ее кто-нибудь обнял... Этот случай положил начало движению объятий в Австралии, а потом традиция перекинулась и в Европу.

    По своеобразному «поверью», во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Существуют и «научные» обоснования полезности объятий: дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также другого гормона — окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям.

    В связи с этим публикуем подборку наиболее атмосферных и забавных фотографий флешмоба «Объятия бесплатно»:

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    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника
    День объятий. Лучшие фото необычного праздника

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