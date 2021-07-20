Депутат от «слуг» выгулял в Раде футболку за 3,5 тысячи (фото)

По зал Верховной Рады Халимон ходил без маски

Народный депутат от партии «Слуга народа» Павел Халимон похвастался в Раде футболкой от Hugo Boss с ярким графическим принтом за 3,5 тысячи гривен. Депутатский модник попал в объектив камеры фотокорреспондента «РБК-Украина».

Кстати, по залу Верховной Рады Халимон ходил без маски.

На глобальной платформе модной индустрии Farfetch такую футболку Boss Hugo Boss с графическим принтом, круглым вырезом, короткими рукавами и прямым подолом, из материала 100% хлопок продают по цене 103 евро (то есть 3528 гривен). На сайте указано, что остался только один экземпляр, и анонсировано новую доставку.\

38-летний бизнесмен и политик Павел Халимон, родом из Чернигова, является заместителем председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Также он заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Сейчас Халимон руководит Черниговской областной организацией партии «Слуга народа».

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.