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    Депутат от «слуг» выгулял в Раде футболку за 3,5 тысячи (фото)

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    38-летний бизнесмен и политик Павел Халимон, родом из Чернигова, является заместителем председателя депутатской фракции партии &laquo;Слуга народа&raquo; Фото: РБК Украина - Депутат от «слуг» выгулял в Раде футболку за 3,5 тысячи (фото)

    38-летний бизнесмен и политик Павел Халимон, родом из Чернигова, является заместителем председателя депутатской фракции партии «Слуга народа»

    Фото: РБК Украина

    По зал Верховной Рады Халимон ходил без маски

    Народный депутат от партии «Слуга народа» Павел Халимон похвастался в Раде футболкой от Hugo Boss с ярким графическим принтом за 3,5 тысячи гривен. Депутатский модник попал в объектив камеры фотокорреспондента «РБК-Украина».

    Кстати, по залу Верховной Рады Халимон ходил без маски.

    На глобальной платформе модной индустрии Farfetch такую футболку Boss Hugo Boss с графическим принтом, круглым вырезом, короткими рукавами и прямым подолом, из материала 100% хлопок продают по цене 103 евро (то есть 3528 гривен). На сайте указано, что остался только один экземпляр, и анонсировано новую доставку.\

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    Депутат от «слуг» выгулял в Раде футболку за 3,5 тысячи (фото)
    Депутат от «слуг» выгулял в Раде футболку за 3,5 тысячи (фото)

    38-летний бизнесмен и политик Павел Халимон, родом из Чернигова, является заместителем председателя депутатской фракции партии «Слуга народа». Также он заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Сейчас Халимон руководит Черниговской областной организацией партии «Слуга народа».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Теги: мода и красота депутат новости
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    Депутат от «слуг» выгулял в Раде футболку за 3,5 тысячи (фото)