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    Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями

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    Певица Ирина Билык - Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями
    Певица Ирина Билык
    facebook.com/bilyk.iryna/

    Звезда продемонстрировала необычный лук

    51-летняя поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык опубликовала у себя в Инстаграме яркий снимок, на котором предстала в черных сапогах до колена, платье с прозрачной дополнительной юбкой и пиджаке. Волосы звезды были акуратно уложены.

    «Как-то однажды в Италии, видела, что в сорокоградусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось совсем не жарко! А как вы, решились бы одеть кожаные сапоги в такую жару?», - отметила Билык.

    В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

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    Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями
    Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями
    Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями
    facebook.com/bilyk.iryna/

    «Замечательно выглядите, Ирина!», «Не такая, как все», «Мы их не снимаем даже дома», «Для фото бы одела!», «Как всегда красивая», «Ты ж наша Принцессочка», «Очаровашка», «Стремненько как-то», «Хороша», - пишут пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

    «С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

    Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.

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    Теги: шоу-бизнес шутки курьез Ирина Билык
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    Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями