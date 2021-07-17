Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями

Звезда продемонстрировала необычный лук

51-летняя поп-дива украинского шоу-бизнеса Ирина Билык опубликовала у себя в Инстаграме яркий снимок, на котором предстала в черных сапогах до колена, платье с прозрачной дополнительной юбкой и пиджаке. Волосы звезды были акуратно уложены.

«Как-то однажды в Италии, видела, что в сорокоградусную жару люди носят кожаные сапоги. И я попробовала, оказалось совсем не жарко! А как вы, решились бы одеть кожаные сапоги в такую жару?», - отметила Билык.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.

«Замечательно выглядите, Ирина!», «Не такая, как все», «Мы их не снимаем даже дома», «Для фото бы одела!», «Как всегда красивая», «Ты ж наша Принцессочка», «Очаровашка», «Стремненько как-то», «Хороша», - пишут пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что красотка-жена Андрея Шевченко трогательно поздравила тренера сборной Украины с годовщиной и показала фото из семейного архива.

«С годовщиной тебя, мой единственный. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Люблю тебя», - написала Кристен.

Позже Шевченко ответил на приветствие жены и тоже запостил фото вместе.