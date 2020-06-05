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    Жизнь

    Девушка бросила наркотики и удивила людей невероятным преображением

    • Розсилка
    <p>Девушка изменилась до неузнаваемости</p> <div></div> - Девушка бросила наркотики и удивила людей невероятным преображением

    Девушка изменилась до неузнаваемости

    В комментариях нашлись скептики, которые усомнились в возможности такого преображения

    Пользовательница Reddit с ником Ladybluerose опубликовала пост, в котором показала, как за несколько месяцев преобразилась внешность девушки, бросившей употреблять наркотики. В комментариях к публикации многие удивились, как она изменилась до неузнаваемости, и восхитились тем, что она смогла побороть зависимость.

    Девушка рассказала, что на фотографии слева запечатлен тот период ее жизни, когда она жила на улице, весила чуть более 40 килограммов, принимала наркотики и была готова к тому, что ее жизнь скоро закончится. Снимок справа был сделан через девять месяцев после того, как она перестала употреблять запрещенные вещества. Героиня публикации провела несколько месяцев в больнице, пережила операцию на сердце и в итоге бросила наркотики и смогла поправиться почти на 20 килограммов. Девушка отметила, что ей было нелегко, однако ей очень помогла семья. «Реабилитация возможна, и она того стоит», — резюмировала она.

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    Многие поддержали девушку и восхитились тем, как она смогла поменять свою жизнь и измениться внешне. Некоторые пользователи поделились своими историями реабилитации. К примеру, Rangoon64 рассказал, что был зависим от алкоголя, но уже восемь лет не пьет, а в следующем году вместе с женой планирует купить новый дом. «Те, кто смог побороть зависимость, — это самые сильные люди на свете», — добавил pronglesfan200.

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