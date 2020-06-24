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    Жизнь

    Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день

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    <p>21-летняя шотландка Дейзи Янг родила сына</p> - Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день

    21-летняя шотландка Дейзи Янг родила сына

    facebook.com/maggy.young.777

    Появление на свет малыша стало для девушки большой неожиданностью

    Жительница шотландского города Данди три года назад уехала от родителей, чтобы получать образование. Однако вскоре она бросила обучение и устроилась работать в «Макдоналдс». Девушка не планировала становиться матерью и даже не подозревала, что в положении.

    Янг 9 июня почувствовала недомогание. Ее беспокоили судороги в животе, и она обратилась к врачу. Доктор предположил, что Дейзи беременна, однако она не могла в это поверить.

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    Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день
    Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день
    Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день
    facebook.com/maggy.young.777

    По словам Янг, она принимала противозачаточные и у нее была регулярная менструация. Девушка заметила прибавку в весе, но подумала, что это из-за работы в кафе быстрого питания. Врач провел обследование, которое показало, что Дейзи действительно в положении, более того, у нее уже начались роды.

    Через несколько часов у Янг появился на свет сын, которого она назвала Элайджа (Elijah). Новоиспеченная мать призналась, что была в шоке. Она не знала, кто отец ребенка, и первом делом решила сообщить новость родителям.

     «Я не могла поверить в это. Моей первой мыслью было, что я хочу быть рядом, и так горжусь своей дочерью. Я повернулась к моему мужу Грэхему (Graham) и просто сказала: «Привет, дедушка». Его лицо надо было видеть», — рассказала мать Дейзи Мэгги (Maggy Young) в интервью «Би-Би-Си».

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