Девушка узнала о своей беременности и родила в тот же день
21-летняя шотландка Дейзи Янг родила сына
Появление на свет малыша стало для девушки большой неожиданностью
Жительница шотландского города Данди три года назад уехала от родителей, чтобы получать образование. Однако вскоре она бросила обучение и устроилась работать в «Макдоналдс». Девушка не планировала становиться матерью и даже не подозревала, что в положении.
Янг 9 июня почувствовала недомогание. Ее беспокоили судороги в животе, и она обратилась к врачу. Доктор предположил, что Дейзи беременна, однако она не могла в это поверить.
По словам Янг, она принимала противозачаточные и у нее была регулярная менструация. Девушка заметила прибавку в весе, но подумала, что это из-за работы в кафе быстрого питания. Врач провел обследование, которое показало, что Дейзи действительно в положении, более того, у нее уже начались роды.
Через несколько часов у Янг появился на свет сын, которого она назвала Элайджа (Elijah). Новоиспеченная мать призналась, что была в шоке. Она не знала, кто отец ребенка, и первом делом решила сообщить новость родителям.
«Я не могла поверить в это. Моей первой мыслью было, что я хочу быть рядом, и так горжусь своей дочерью. Я повернулась к моему мужу Грэхему (Graham) и просто сказала: «Привет, дедушка». Его лицо надо было видеть», — рассказала мать Дейзи Мэгги (Maggy Young) в интервью «Би-Би-Си».