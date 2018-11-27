Дочь Джеки Чана заключила брак с женщиной



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Этта У Чжолинь

Сообщается, что воспитанием дочери актер никогда не занимался

Дочь американского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь и канадская модель Энди Отом поженились. Снимками с торжества Этта поделилась в соцсети

«Вернулись в Гонконг в качестве жены и жены», — написала 19-летняя У Чжолинь. Во время церемонии, влюбленные были облачены в белоснежные наряды.

О своей нетрадиционной ориентации дочь актера заявила в этом году. Она еще в прошлом году хотела представить свою избранницу — 30-летнюю канадку Энди Отом, родителям, но девушку выгнали из дома.

Напомним, актеру Джеки Чану уже 64 года, и он уже много лет состоит в браке с тайваньской актрисой Линь Фэнцзяо, которая подарила ему сына Чан Цзумин или просто Джесси, как его называют родные. Также у актера есть внебрачный ребенок от связи с актрисой Элейн У Цили. Он признал, что является отцом Этты У Чжолинь, но ее воспитанием Чан никогда не занимался.