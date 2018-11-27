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    Жизнь

    Дочь Джеки Чана заключила брак с женщиной

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    Этта У Чжолинь - Дочь Джеки Чана заключила брак с женщиной
    Этта У Чжолинь

    Сообщается, что воспитанием дочери актер никогда не занимался

    Дочь американского актера Джеки Чана Этта У Чжолинь и канадская модель Энди Отом поженились. Снимками с торжества Этта поделилась в соцсети

    «Вернулись в Гонконг в качестве жены и жены», — написала 19-летняя У Чжолинь.  Во время церемонии, влюбленные были облачены в белоснежные наряды.

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    О своей нетрадиционной ориентации дочь актера заявила в этом году. Она еще в прошлом году хотела представить свою избранницу — 30-летнюю канадку Энди Отом, родителям, но девушку выгнали из дома.

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    Дочь Джеки Чана заключила брак с женщиной
    Дочь Джеки Чана заключила брак с женщиной
    Дочь Джеки Чана заключила брак с женщиной

    Напомним, актеру Джеки Чану уже 64 года, и он уже много лет состоит в браке с тайваньской актрисой Линь Фэнцзяо, которая подарила ему сына Чан Цзумин или просто Джесси, как его называют родные. Также у актера есть внебрачный ребенок от связи с актрисой Элейн У Цили. Он признал, что является отцом  Этты У Чжолинь, но ее воспитанием Чан никогда не занимался.

     

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