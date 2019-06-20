Дрейк заплатил $350 тысяч девушке, обвинившей его в изнасиловании



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Дрейк

Расследование было остановлено из-за недостатка доказательств

Журналистам The Blast удалось узнать детали скандала, в центре которого Дрейк оказался в прошлом году. Оказывается, рэпер заплатил 350 тысяч долларов за молчание девушке, обвинившей его в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел в 2017 году в Англии, когда Дрейк посетил страну в рамках концертного тура. Он якобы привел ее в свой гостиничный номер и заставил заняться «извращенным оральным сексом» против ее воли.

Фото: refinery29.com

Расследование было остановлено из-за недостатка доказательств, а Дрейк подал встречный иск за клевету. По его словам, секс между ними был по взаимному согласию, а потом девушка начала вести себя странно: она хотела, чтобы рэпер взял ее с собой в тур, «выдумала отношения, которых не было», злилась из-за игнора в ответ на ее сообщения и заявила, что у них с Дрейком будет ребенок. Никаких подтверждений ее беременности и следов существования ребенка, который уже должен был появиться на свет, не нашлось, а от теста на отцовство девушка отказалась.

Тем не менее, в ноябре прошлого года Дрейк выплатил ей круглую сумму денег. Частью достигнутого соглашения был пункт о неразглашении, который девушка нарушила, раскрыв все детали СМИ.





Джерело: Super