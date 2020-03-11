Джаред Лето опубликовал ролик, в котором поднялся на Рыбальский мост в Киеве



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето instagram.com/jaredleto/

Видео было снято летом 2019 года

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars и знаменитый актер Джаред Лето выложил на своей странице в Instagram видео, как поднимается на железобетонный пилон Рыбацкого моста.

«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, на которые я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. может, они могли бы превратить его в парк? парк L'еto звучит неплохо ", - написал музыкант в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JARED LETO (@jaredleto) 10 Мар 2020 в 9:57 PDT

В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбацкого моста и делает на нем Селфи. Также это снимали с дрона.

Судя по всему, видео было снято летом 2019 года, когда Джаред прилетал в Киев и с удовольствием изучал его достопримечательности. Тогда артист делился своими эмоциями и впечатлениями в Stories.