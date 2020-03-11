Джаред Лето опубликовал ролик, в котором поднялся на Рыбальский мост в Киеве
Видео было снято летом 2019 года
Фронтмен группы 30 Seconds to Mars и знаменитый актер Джаред Лето выложил на своей странице в Instagram видео, как поднимается на железобетонный пилон Рыбацкого моста.
«Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев - это все мосты, на которые я поднимаюсь. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже 20 лет. Это классное место, и многие люди любят проводить здесь время. может, они могли бы превратить его в парк? парк L'еto звучит неплохо ", - написал музыкант в посте.
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В ролике показано, как Джаред Лето поднимается на железобетонный пилон Рыбацкого моста и делает на нем Селфи. Также это снимали с дрона.
Судя по всему, видео было снято летом 2019 года, когда Джаред прилетал в Киев и с удовольствием изучал его достопримечательности. Тогда артист делился своими эмоциями и впечатлениями в Stories.