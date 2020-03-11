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    Соломия Витвицкая ушла на карантин после путешествия в Италию

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    Соломия Витвицкая ушла на карантин после путешествия в Италию
    Соломия Витвицкая

    Соломия Витвицкая сообщила, что отправляется на 14-дневный карантин вместе с подругами после посещения Италии, в которой бушует коронавирус

    Телеведущая ТСН сообщила, что чувствует себя хорошо и никаких признаков болезни у нее нет, а в карантин отправляется добровольно.

    Соломия Витвицкая сообщила, что она соблюдала все правила безопасности, которые рекомендованы МОЗ Украины и ВОЗ, и в Италию она отправилась до того, как там началась эпидемия.

    «Мы вылетали в Италию, когда это было абсолютно разрешено обеими странами, и придерживались всех основных правил безопасности, рекомендованных МОЗ и ВОЗ, и информировали об этом в соцсетях. Все должно было быть иначе, в городах были туристы с других стран, в частности с Испании, Германии, Португалии, все было спокойно. Но внезапно, на второй день нашего путешествия, 8 марта, премьер Италии подписал директив о карантине Ломбардии и Венето и запретили транспортировку с этими регионами. Остановили перелеты, закрыли школы. Туристов начали постепенно отправлять домой», - написала телеведущая.

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    instagram.com/solomiyavitvitska

    Она отметила, что вместе с подругами самостоятельно решила самоизолироваться на 14 дней и будет находиться дома, под присмотром врачей.

    «Возвращаюсь из Италии в Киев, и я вместе с девочками решила добровольно самоизолироваться на 14 дней под контролем врача. У нас нет никаких симптомов, температура в норме. Однако, чтобы не волновать коллег, друзей и всех вокруг – мы на это идем. Поэтому, вы не увидите нас в городе или в эфире ТСН, разве что дадим комментарий по скайпу. Также будем на связи в социальных сетях», - добавила Витвицкая.

    Телеведущая призналась, что неудачно выбрала дату для путешествия и посоветовала украинцам ограничить поездки за границу.

    «Не снимаю с себя ответственности и признаю, что дата путешествия была выбрана неудачно, поэтому сейчас не повторяйте мой опыт. Стоит ограничить по возможности свои заграничные путешествия и придерживаться всех правил гигиены. Надеюсь, что все, кто летит со мной в самолете из этой и других стран с вспышкой коронавируса, поступят также, обратятся к врачам и пройдут самоизоляцию. А в дороге будут придерживаться всех санитарных требований», - написала телеведущая.

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