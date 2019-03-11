Джастин Бибер признался, что борется с депрессией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джастин Бибер

Певец подтвердил, что переживает непростой период в жизни

Популярный певец Джастин Бибер подтвердил слухи о том, что он переживает эмоционально непростой период в жизни. Он написал очень откровенный пост в своем Instagram, где признался, что ведет борьбу с самим собой.

«Я всегда приходил в себя, поэтому я не волнуюсь, просто хотел протянуть руку и попросить вас, парни, помолиться за меня», - написал Бибер. Он добавил, что написал это просто для того, чтобы поклонники были в курсе того, что с ним сейчас происходит, и чтобы молились, поскольку он верит, что молитвы работают.

Это первый случай, когда Бибер сам признался в том, что переживает непростой период в жизни. До этого только его друзья сообщали, что у него трудности и он даже проходил курс лечения от депрессии, который, вероятно, пока не помог ему, передает Cosmopolitan.

Hапомним, что ранее в окружении Бибера заявляли, что его депрессия не связана с отношениями с Хейли Болдуин, уверяя, что это личные психологические проблемы певца, связанные с известность, а в личной жизни у него все в порядке. Однако позднее сообщалось, что Бибер переживает, что не заключил брачный контракт со своей молодой женой.