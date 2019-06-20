Джессика Симпсон похвасталась возвращением в форму после тяжелой беременности



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Джессика Симпсон с мужем и детьми instagram.com/jessicasimpson

Третья беременность 38-летней Джессики Симпсон далась ей тяжелее, чем две предыдущие

Большую часть времени до рождения малышки Берди кинозвезда Джессика Симпсон провела, борясь с отеками, простудами и приступами беспокойства. Особенно мешали Джессике постоянно опухающие ноги. Из-за них она даже не могла выходить на улицу – ступни не втискивались в обувь.

После родов певица постепенно стала возвращаться в форму. Уже в мае она начала заниматься гимнастикой, возвращая телу былую гибкость.

Усилия звезды были вознаграждены. Об этом она с юмором рассказала поклонникам в Instagram. Джессика сфотографировала постройневшую правую ногу. «Я вижу… мою лодыжку! — с восторгом подписала снимок Симпсон.

«Как же здорово, что вам удалось избавиться от отеков! Младенцы — это благословение, и наши тела сильны, но дети определенно бьют по здоровью», «Я помню, как была взволнована, вновь увидев свои нормальные ноги. Так что я тебя прекрасно понимаю. Хорошая работа!», — порадовались за певицу ее поклонники.