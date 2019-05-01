Джим Керри в роли главного злодея: вышел первый трейлер фильма про ежа Соника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Украинская премьера «Соника» в кино - 7 ноября

На YouTube-канале B&H Film Distribution Company вышел первый украиноязычный трейлер фильма «Еж Соник» (Sonic the Hedgehog), адаптации культовой видеоигры про синего ежа Соника.

По сюжету Соник знакомится с полицейским Томом Вачовски и вместе они противостоят Доктору Эггману, который хочет использовать силы ежа в недобрых целях.

Режиссером киноадаптации выступил Джефф Фаулер («Суслик обломался»). Роль полицейского исполнил звезда «Мира Дикого Запада» Джеймс Марсден, а в роли злодея выступил Джим Керри.

Под популярный в 1990-е трек Gangsta's Paradise рэпера Coolio в трейлере показана сцена знакомства полицейского с Соником, а также яркие выходы персонажа Джима Керри.

Еж Соник появился в видеоиграх Sega в 1991 году, и с тех пор было продано более 360 миллионов копий игр с участием этого персонажа.