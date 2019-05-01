  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джим Керри в роли главного злодея: вышел первый трейлер фильма про ежа Соника

    • Розсилка
    Фото: imdb - Джим Керри в роли главного злодея: вышел первый трейлер фильма про ежа Соника
    Фото: imdb

    Украинская премьера «Соника» в кино - 7 ноября

    На YouTube-канале B&H Film Distribution Company вышел первый украиноязычный трейлер фильма «Еж Соник» (Sonic the Hedgehog), адаптации культовой видеоигры про синего ежа Соника.

    По сюжету Соник знакомится с полицейским Томом Вачовски и вместе они противостоят Доктору Эггману, который хочет использовать силы ежа в недобрых целях.

    Режиссером киноадаптации выступил Джефф Фаулер («Суслик обломался»). Роль полицейского исполнил звезда «Мира Дикого Запада» Джеймс Марсден, а в роли злодея выступил Джим Керри.

    Под популярный в 1990-е трек Gangsta's Paradise рэпера Coolio в трейлере показана сцена знакомства полицейского с Соником, а также яркие выходы персонажа Джима Керри.

    Еж Соник появился в видеоиграх Sega в 1991 году, и с тех пор было продано более 360 миллионов копий игр с участием этого персонажа.

     

    трейлер кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ