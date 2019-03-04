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    Жизнь

    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы

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    Джонни Депп - Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп

    Представители Херд назвали поступок Деппа «очередной попыткой заставить Эмбер молчать»

    Главными ньюсмейкерами последних семи дней вновь стали 55-летний Джонни Депп и 32-летняя Эмбер Херд - разборкам между актерами, которые начались еще весной 2016 года (именно тогда они расстались), не видно конца. На этот раз Депп заявил, что Херд начала крутить роман с Илоном Маском за его спиной уже через месяц после их свадьбы.

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    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд начала ему изменять с Илоном Маском через месяц после их свадьбы

    По словам Деппа, когда он был на съемках, Херд не давал скучать Маск, который наносил ей «поздние визиты». И это еще не все: актер и его команда настаивают на том, что глава компании Tesla был в лос-анджелесском доме Деппа и Херд в тот вечер, когда Эмбер явила общественности лицо со следами насилия.

    Несколькими днями ранее, напомним, стало известно, что Депп подал в суд иск на 55 миллионов долларов за репутационный ущерб, который ему нанесла Херд, обвинив экс-возлюбленного в домашнем насилии.

    «Госпожа Херд знала, что ее продуманный обман сработает. В результате ложных обвинений против господина Деппа она стала любимицей сторонников движения #MeToo, послом Американского союза защиты гражданских свобод», - сказал адвокат актера.

    Эмбер ждать себя с ответом не заставила. Представители знаменитости назвали поступок Деппа «очередной попыткой заставить Эмбер молчать», отметив, что «действия актера доказывают, что он не может принять правду о своем оскорбительном поведении».

    мужчина и женщина знаменитости актер шоу-бизнес
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