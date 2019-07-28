Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке



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Джонни Депп и Эмбер Херд

В доказательство актер приложил фотографии

Судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд длится уже больше года. После скандальной статьи актрисы о том, что бывший муж ее якобы избивал, звезда «Пиратов Карибского моря» выступил со встречными обвинениями.

На этот раз голливудский актер признался, что Эмбер Херд потушила о его щеку сигарету. Произошло это в 2015 году в Австралии. Тогда же, по словам Джонни Деппа, экс-супруга отрубила ему кусочек пальца бутылкой водки.

Во время судебного заседания Джонни Депп показал фото, сделанное в больнице. Звезда лежала на кушетке с перебинтованной рукой. На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.