  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке

    • Розсилка
    Джонни Депп и Эмбер Херд - Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп и Эмбер Херд

    В доказательство актер приложил фотографии

    Судебная тяжба между Джонни Деппом и Эмбер Херд длится уже больше года. После скандальной статьи актрисы о том, что бывший муж ее якобы избивал, звезда «Пиратов Карибского моря» выступил со встречными обвинениями.

    На этот раз голливудский актер признался, что Эмбер Херд потушила о его щеку сигарету. Произошло это в 2015 году в Австралии. Тогда же, по словам Джонни Деппа, экс-супруга отрубила ему кусочек пальца бутылкой водки.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке
    Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд тушила сигарету на его щеке

    Во время судебного заседания Джонни Депп показал фото, сделанное в больнице. Звезда лежала на кушетке с перебинтованной рукой. На правой щеке появился ожог после действий Эмбер Херд. В свою очередь, актриса отрицает заявление Деппа, сообщает издание The Blast.

     Читайте также: Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)

     

    актриса актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ