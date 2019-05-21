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    Жизнь

    Джордж Мартин ответил на вопрос, насколько финал «Игры престолов» совпадает с книжным оригиналом

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    Джордж Мартин - Джордж Мартин ответил на вопрос, насколько финал «Игры престолов» совпадает с книжным оригиналом
    Джордж Мартин

    Писатель прокомментировал финал «Игры престолов»

    Джордж Мартин опубликовал в своем блоге пост, посвященный финальной серии «Игры престолов». В нем писатель выражает благодарность всем, кто принимал участие в создании телешоу. Кроме того, Мартин вспоминает свою первую встречу со сценаристами сериала Дэвидом Бенниоффом и Д. Б. Вайсом: писатель утверждает, что при встрече спросил у них, кто настоящая мать Джона Сноу, и сценаристы успешно прошли проверку на знание сюжета книг.

    Также Мартин прокомментировал главный вопрос: насколько финал сериала совпадает развязкой книжной серии. Вот его ответ:

    «Как все закончится? – спрашивают меня люди. – Будет ли финал таким же, как в шоу, или другим?» Ну, да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да».

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    Джерело: Esquire

    Игра престолов
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