Джулия Робертс призналась, что хотела отказаться от роли в «Красотке» из-за плохого финала



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Джулия Робертс

По словам актрисы, фильм - слишком тяжелая для нее история

Мелодрама «Красотка» сделала из Джулии Робертс звезду мирового масштаба. 51-летняя актриса призналась, что едва не отказалась от роли из-за печального финала.

«Много, много, много лет назад, одно из моих ранних прослушиваний проходило для фильма под названием «3000». Большинство людей не знают, что «3000» была первой версией «Красотки», – рассказала Робертс журналу Variety.

История повествовала о судьбе проститутки, которой решил помочь молодой богач. Но заканчивалась она очень печально. Миллионер выбрасывал девушку из машины в каком-то грязном городском переулке. Он бросал ей в лицо пачку денег «на память» и уезжал.

Джулия не хотела сниматься в таком жестоком фильме, но ее утвердили на роль. Пока начинающая актриса думала, как ей лучше отказаться, судьба всЕ решила за нее. Ленту собиралась снимать крохотная киностудия. Она разорилась и закрылась – буквально за один день. Продюсер взял сценарий и решил попытать счастья в «Диснее».