Дзидзьо рассказал о страданиях, которые мама пережила ради него



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Мать артиста, находясь в положении, получила сильные ожоги на ногах

Украинский певец Дзидзьо впервые рассказал жуткую историю о своей маме Галине, которая произошла с ней, когда она была беременна.

По словам артиста, в мае 1983 года он мама сильно обожглась, когда разжигала в селе на кухне печь. Женщину привезли в больницу с ожогами третьей степени, как вдруг она узнала, что беременна.

«В мае 1983 года мою маму привезли в больницу города Ходорив с ожогами третьей степени на ногах. Так страшно мама обожглась, когда разжигала в селе кухню (печь) и случайно, вместо солярки, полила дрова бензином. Кожа на ногах сверху до колен слезала кусками, очень высокая температура тела, надо было немедленно делать пересадку кожи. Маму начали колоть обезболивающим и здесь в палату забегает врач и сообщает, что мама - беременная, примерно второй месяц», - начал рассказ Дзидзьо.

Он добавил, что в тот же момент мама отказалась от пересадки кожи, всех лекарств и обезболивающих уколов, а тем временем врач настаивал на аборте и даже говорил, что ребенок уже может и мертв.

«Никто не понимал маминой упрямства и желания сохранить ребенка, потому что такие страдания выдержала бы не каждая женщина. Только одна бабка Екатерина, мамина мама, которая и рассказала мне обо всем этом, поддерживала маму и говорила: «Бог поможет!». Всю беременность мама провела в больнице, ноги кое-как заживали, но начались роды ... У мамы, когда она меня рожала, все и обожжена кожа на ногах потрескалась до крови, до глубоких ран ... А я еще долго, когда был маленьким, а не мог понять, чего мама так часто мне говорит: «Ты - мой Божий ребенок ...», - рассказал подробности Дзидзьо.

Артист пояснил, что рассказал фанатам эту историю, чтобы они знали, как в свое время его мама сохранила ему жизнь.

«Спасибо, мой родной и сильная мама, за все, что я имею в жизни! Очень вас люблю, будьте мне здоровы, живите долго и счастливо!» - приветствовал Дзидзьо маму с Днем матери.

Напомним, что в этот день многие украинские звезды также поделились в Сети фото с матерями и поздравили родных людей с их днем.

Джерело: ru.tsn.ua