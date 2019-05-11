Эффективный продакт-плейсмент: «Старбакс» заработал $2 миллиарда на «киноляпе» со стаканчиком в «Игре престолов»



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В течение 48 часов после выхода серии было зафиксировано 193 тысячи упоминаний о компании и «Игре престолов»

Популярная американская сеть кафе Starbucks получила около $2,3 миллиарда долларов после киноляпа в четвертой серии финального сезона «Игры престолов».

Об этом сообщает телеканал CNBC.

В воскресенье в очередном эпизоде сериала «Игры престолов» в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, якобы похожим на Starbucks. Зрители начали распространять в соцсетях кадры с киноляпом.

Впоследствии выяснилось, что чашку на съемочную площадку принесла одна из актрис, и это не было рекламой - съемочная группа просто проглядела чужеродный элемент. Эпизод с чашкой быстро исправили, однако кадры успели широко разойтись как в соцсетях, и в СМИ.

По подсчетам PR-компании Critical Mention, в интернете, на ТВ и радио было около 10 627 упоминаний о Starbucks и «Игре престолов». Кроме того, аналитики социальных медиа и мониторинговая платформа Talkwalker насчитали более 193 тысяч упоминаний в течение 48 часов о Starbucks и «Игре престолов». Теги с названием компании и сериала разошлись сетями, форумами, блогами и новостными сайтами.

Гендиректор по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джоунс считает, что Starbucks могла заработать около $2,3 млрд. К этому она добавила, что считает этот казус возможностью для компании, что случается раз в жизни.





Джерело: Буквы