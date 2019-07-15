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    Жизнь

    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>instagram.com/santadimopulos/</p> - Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности

    Санта Димопулос

    instagram.com/santadimopulos/

    У знойной брюнетки есть десятилетний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы.

    32-летняя Санта Димопулос ждет второго ребенка. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» порадовала поклонников откровенной фотосессией.

    Певица предстала обнаженной. Она прикрылась только белой простыней. Звезда надела изящные трусики с пышным цветком. Санта призналась, что находится на 32-й неделе беременности.

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    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    Экс-солистка «Виа Гры» обнажилась на последних сроках беременности
    instagram.com/santadimopulos/

    Поклонники оценили интимный снимок исполнительницы и засыпали ее комплиментами в комментариях. «Какая ты сексуальная, даже беременная, просто фантастика», «Невероятно красиво!», «Здоровья вам и малышу! Вы красавица. Будьте счастливы!», «Богиня», «Прекрасная», – пишут фолловеры.

    Напомним, Димопулос ждет ребенка от своего мужа, совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

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