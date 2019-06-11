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    Жизнь

    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери

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    Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией - Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией

    Мурат Налчаджиоглу пропустил праздник маленькой Софии

    9 июня дочка украинской исполнительницы, выступающей исключительно в России, Ани Лорак – София – отметила свой день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. В этом году малышка перешла во второй класс. Примечательно, что в сентябре на школьной линейке Софии присутствовал и ее папа – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Уже в январе супруги официально оформили развод.

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    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери
    Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери

    Ко дню рождения дочери украинская исполнительница организовала детский праздник в морском стиле. Однако бывший муж Ани Лорак на вечеринку Софии не пришел. Примечательно, что несколькими часами ранее Мурат Налчаджиоглу опубликовал в Stories совместные снимки с дочерью. Экс-супруга турецкого бизнесмена не мешает Софии видеться с отцом. После развода дочь живет с певицей.

     

    Ани Лорак праздник День рождения
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