Экс-супруг Ани Лорак не пришел на день рождения дочери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией

Мурат Налчаджиоглу пропустил праздник маленькой Софии

9 июня дочка украинской исполнительницы, выступающей исключительно в России, Ани Лорак – София – отметила свой день рождения. Девочке исполнилось восемь лет. В этом году малышка перешла во второй класс. Примечательно, что в сентябре на школьной линейке Софии присутствовал и ее папа – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Уже в январе супруги официально оформили развод.

Ко дню рождения дочери украинская исполнительница организовала детский праздник в морском стиле. Однако бывший муж Ани Лорак на вечеринку Софии не пришел. Примечательно, что несколькими часами ранее Мурат Налчаджиоглу опубликовал в Stories совместные снимки с дочерью. Экс-супруга турецкого бизнесмена не мешает Софии видеться с отцом. После развода дочь живет с певицей.