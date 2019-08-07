  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына

    • Розсилка
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына

    Раньше у девушки был роман со старшим сыном певца, Джастином

    49-летний рэпер Шон Комбс больше известный как P. Diddy, начал встречаться с 22-летней Лори Харвей. Исполнитель хита «Last night» («Прошлой ночью») стал появляться на публике с новой пассией. Ею оказалась наследница популярного телеведущего Стива Харви, Лори. Влюбленных впервые заметили вместе во время морской прогулки на личной яхте артиста. Певец и девушка не стеснялись в проявлении своих чувств.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына
    Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына

    Поклонников озадачила необычная ситуация в семье Комбса. Год назад его старший сын Джастин встречался с Лори. Звездные наследники часто появлялись вместе - гуляли по улицам, посещали концерты, проводили время с общими друзьями.

     Читайте также: Настя Каменских игриво выставила пышные ягодицы в желтом бикини

     

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ