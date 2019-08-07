Экс-возлюбленный Дженнифер Лопес закрутил роман с бывшей девушкой своего сына



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Раньше у девушки был роман со старшим сыном певца, Джастином

49-летний рэпер Шон Комбс больше известный как P. Diddy, начал встречаться с 22-летней Лори Харвей. Исполнитель хита «Last night» («Прошлой ночью») стал появляться на публике с новой пассией. Ею оказалась наследница популярного телеведущего Стива Харви, Лори. Влюбленных впервые заметили вместе во время морской прогулки на личной яхте артиста. Певец и девушка не стеснялись в проявлении своих чувств.

Поклонников озадачила необычная ситуация в семье Комбса. Год назад его старший сын Джастин встречался с Лори. Звездные наследники часто появлялись вместе - гуляли по улицам, посещали концерты, проводили время с общими друзьями.

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