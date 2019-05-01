Елена Кравец впервые показала, как выглядят ее двойняшки



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По мнению звезды, в младших детей есть тесная связь на тонком энергетическом уровне

Участница «Квартала 95» Елена Кравец, которая долго не светила в сети лица своих младших детей, двойняшек Ивана и Екатерины, наконец решилась представить их миру.

Своих крох, которым в конце лета исполнится три года, звезда показала во время интервью YouTube-канала Жени Жигалиной.

«Они разные, они как с разных планет - инь и янь такие. Катя философ, Катя ученый, она немного космическая такая девочка, задумчивая, мечтательная. Ваня - он тоже очень чувствительный парень, но – ракета «земля-воздух» просто. Это живчик, это такая мужская энергия пока еще в маленьком мальчике ... Они, как мне кажется, дополняют друг друга очень хорошо. Честно говоря, я себе такими их и представляла, когда была беременна», - поделилась Елена.

По ее мнению, в братика и сестрички есть тесная связь на тонком энергетическом уровне. Своих наследников Кравец воспитывает без наказаний, относясь к ним как к любимым людям.