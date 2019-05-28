Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки



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Елизавета ІІ

Аннет Уилкин проработала у британского монарха 40 лет

Британская королева Елизавета II, вероятно, побывает на похоронах своей помощницы Аннет Уилкин, которая скоропостижно скончалась в возрасте 72 лет. По слухам, королева была так близка к Уилкин, что подарила ей одного из своих корги, а также позволила Аннет остаться в коттедже в Виндзоре, чтобы быть рядом с ней. Источники при дворе отмечают, что главная экономка всегда была безукоризненно одета, полностью контролировала свою работу и любезна по отношению к своим сотрудникам.

Ради этого человека Елизавета II, скорее всего, нарушит одну из старинных традиций королевской семьи – не посещать похороны посторонних людей. Смысл этого старого правила заключается в понимании того, что приходя на траурные церемонии, в центре внимания невольно оказываются представители королевской семьи, а не усопший, сообщает Еxpress.co.



