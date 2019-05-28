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    Жизнь

    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки

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    Елизавета ІІ - Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета ІІ

    Аннет Уилкин проработала у британского монарха 40 лет

    Британская королева Елизавета II, вероятно, побывает на похоронах своей помощницы Аннет Уилкин, которая скоропостижно скончалась в возрасте 72 лет. По слухам, королева была так близка к Уилкин, что подарила ей одного из своих корги, а также позволила Аннет остаться в коттедже в Виндзоре, чтобы быть рядом с ней. Источники при дворе отмечают, что главная экономка всегда была безукоризненно одета, полностью контролировала свою работу и любезна по отношению к своим сотрудникам.

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    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки
    Елизавета II нарушит королевскую традицию ради похорон своей экономки

    Ради этого человека Елизавета II, скорее всего, нарушит одну из старинных традиций королевской семьи – не посещать похороны посторонних людей. Смысл этого старого правила заключается в понимании того, что приходя на траурные церемонии, в центре внимания невольно оказываются представители королевской семьи, а не усопший, сообщает Еxpress.co.

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    Королева Елизавета II
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